Российская делегация прибыла на место проведения переговоров в Абу-Даби
Кортеж с российской делегацией прибыл на место проведения трехсторонних переговоров с США и Украиной в Абу-Даби. Об этом сообщает «РИА Новости». Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.
В российскую делегацию также входят заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Переговоры продлятся два дня — 10 и 11 ноября. Перед встречей с российской делегаций Украина встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также спецпосланниками американского президента, сообщил Рустем Умеров.