Российская делегация прибыла на место проведения переговоров в Абу-Даби

В российскую делегацию также входят заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую делегацию на встрече возглавляет глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.