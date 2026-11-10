Дело о распространении порнографии с малолетними направлено в суд Волгограда
Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело о распространении порнографических материалов. В четырех эпизодах преступной деятельности обвиняют 32-летнего местного жителя, сообщили в СУ СКР по региону. Ему инкриминируют п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.
По данным следствия, начиная с 2013 года фигурант искал в интернете фото и видео порнографического содержания с изображением малолетних детей. Материалы он сохранял у себя в телефоне. С 2019 по 2020 год обвиняемый по запросу от пользователей пересылал им порнографию.
Преступную деятельность в ноябре 2025 года пресекли сотрудники регионального ГУ МВД России. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.