Дело о распространении порнографии с малолетними направлено в суд Волгограда

По данным следствия, начиная с 2013 года фигурант искал в интернете фото и видео порнографического содержания с изображением малолетних детей. Материалы он сохранял у себя в телефоне. С 2019 по 2020 год обвиняемый по запросу от пользователей пересылал им порнографию.