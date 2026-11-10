Красная Поляна вошла в лидеры ранних бронирований отелей на Новый год
Спрос на ранние бронирования отелей на Красной Поляне на новогодние праздники вырос в 4,2 раза год к году — курорт стал одним из главных зимних направлений страны. Такие данные на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года приводит Ozon Travel. В целом ранние бронирования отелей внутри страны на новогодние даты выросли почти вдвое, за границей — более чем в два раза, при этом авиабилеты на эти даты покупают в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Россияне начали готовиться к зимним путешествиям уже в октябре.
Среди внутренних направлений быстрее всего растет спрос на Суздаль — гостиницы там бронировали более чем в семь раз чаще, чем годом ранее. Также в топе Кисловодск с ростом бронирований в 4,3 раза и горнолыжные курорты: в Шерегеше спрос увеличился в 3,8 раза, на Домбае — в 3,5 раза.
Быстрорастущими железнодорожными новогодними маршрутами стали Анапа — билеты покупали в 2,8 раза чаще год к году, Вологда (рост в 2,6 раза) и Ярославль (2,5 раза).