МегаФон четвёртый год подряд стал «платиновым» работодателем

«В современной гонке технологий и кадров наша задача — усилить с помощью ИИ человеческий потенциал. Мы инвестируем в технологии, которые делают работу сотрудников эффективнее и комфортнее, а их карьерный рост — измеримым и предсказуемым. Такой подход позволяет оставаться в числе лучших работодателей, а главное — сохранять экспертизу внутри компании и развивать персонал. Удержание «платинового» статуса — лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную, технологичную стратегию», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко.