Семен Голубев назначен спецпредставителем Корпорации развития Удмуртии
Он будет отвечать за взаимодействие с федеральными и международными партнерами
Бывший руководитель секретариата главы Удмуртии Семен Голубев стал специальным представителем по федеральному и международному сотрудничеству Корпорации развития республики. О его назначении сообщила пресс-служба организации.
На новой должности Семен Голубев будет заниматься привлечением в регион федеральных партнеров, а также взаимодействием с ВЭБ.РФ и Агентством стратегических инициатив. В числе направлений его работы корпорация также называет импатриацию бизнеса.
Семен Голубев окончил Уральский федеральный университет. На государственной службе он работал более десяти лет. В 2022 году был назначен руководителем секретариата главы Удмуртии, до этого занимал должность заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.
29 июля 2026 года указом главы Удмуртии Семен Голубев был освобожден от должности руководителя секретариата в связи с истечением срока действия служебного контракта.