Пассажиропоток «Флота РТ» за 10 месяцев вырос на 8%
Перевозки туристов флотом Татарстана увеличились до 266 тысяч человек
АО «Флот РТ» за январь–октябрь этого года перевезло 388 тыс. пассажиров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда услугами компании воспользовались 359,3 тыс. человек, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.
Рост обеспечили коммерческие перевозки: их пассажиропоток увеличился с 171,1 тыс. до 211,4 тыс. человек (на 23,5%). При этом количество пассажиров социальных рейсов сократилось с 193,5 тыс. до 176,6 тыс.
За десять месяцев количество судозаходов к туристическим причалам выросло с 1,61 тыс. до 1,68 тыс. Перевозки туристов увеличились с 253,9 тыс. до 266 тыс. человек.
На 2026–2027 годы запланирована закупка трех судов. В 2027 году планируется отремонтировать три дебаркадера, в 2028 году — еще четыре.