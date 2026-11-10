Пассажиропоток «Флота РТ» за 10 месяцев вырос на 8%

АО «Флот РТ» за январь–октябрь этого года перевезло 388 тыс. пассажиров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда услугами компании воспользовались 359,3 тыс. человек, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.