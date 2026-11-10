Число табачных магазинов в Ростовской области за год сократилось на 2%
В Ростовской области в 2026 году снизилось количество магазинов, торгующих сигаретами и другой табачной продукцией. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса».
По данным специалистов, за десять месяцев 2026 года число таких точек продаж сократилось с 564 до 553, или на 1,95%. С 1 января по 1 ноября в донском регионе закрыли 131 табачный магазин, открыли при этом меньше — 120 новых.
Чаще всего табачными магазинами владеют индивидуальные предприниматели — 97,29% рынка, реже — юридические лица, на них приходится лишь 2,71%.