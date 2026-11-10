На Кубани перенесли сроки ввода двух спортивных объектов

В Краснодарском крае перенесли сроки ввода двух спортивных объектов, строящихся и реконструируемых за счет краевого бюджета. Тренировочный комплекс для эстетических видов спорта в Краснодаре планируется завершить в 2030 году вместо 2029-го, а воздухоопорный универсальный спорткомплекс в Белой Глине — в 2029 году вместо 2027-го. Это следует из постановления губернатора Краснодарского края №745, которым скорректирована программа «Развитие физической культуры и спорта».