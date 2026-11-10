На Кубани перенесли сроки ввода двух спортивных объектов
В Краснодарском крае перенесли сроки ввода двух спортивных объектов, строящихся и реконструируемых за счет краевого бюджета. Тренировочный комплекс для эстетических видов спорта в Краснодаре планируется завершить в 2030 году вместо 2029-го, а воздухоопорный универсальный спорткомплекс в Белой Глине — в 2029 году вместо 2027-го. Это следует из постановления губернатора Краснодарского края №745, которым скорректирована программа «Развитие физической культуры и спорта».
Площадь тренировочного комплекса в Краснодаре составит 1,95 тыс. кв. м. Его сметная стоимость оценивается в 237,57 млн руб., из которых 212 млн руб. предусмотрено направить в 2030 году. Заказчиком объекта выступает государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Дирекция по эксплуатации спортивных сооружений».
В Белой Глине предусмотрена реконструкция воздухоопорного универсального спортивного комплекса на улице Первомайской, 159. Его площадь составит 3,87 тыс. кв. м. Общая стоимость объекта определена в 202,64 млн руб., на 2029 год запланировано 188,77 млн руб. финансирования из краевого бюджета.
Оба объекта включены в перечень капитальных вложений Краснодарского края в рамках региональной госпрограммы развития физической культуры и спорта. Причины переноса сроков ввода в постановлении не уточняются.