В России вступил в силу новый ГОСТ для автобусных остановок

Согласно ГОСТу остановки рекомендуется размещать не дальше 250 м от «объектов притяжения» пассажиров, а при пересадке между различными маршрутами расстояние между остановками не должно превышать 120 м. Также запрещено размещать павильоны в плохо освещенных или потенциально опасных зонах.