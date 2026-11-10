В России вступил в силу новый ГОСТ для автобусных остановок
В России начал действовать новый национальный стандарт размещения и обустройства остановок общественного транспорта. Документ вводит классификацию остановок на три категории в зависимости от суточного пассажиропотока: базовые (менее 100 человек), улучшенные (от 100 до 500) и расширенные (более 500 пассажиров), указано в материалах Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ).
Для каждой категории предусмотрены отдельные требования к оснащению. На улучшенных и расширенных остановках должны быть доступны Wi-Fi, зарядные устройства для мобильных телефонов, средства экстренной связи и системы видеонаблюдения на крупных пересадочных узлах.
Согласно ГОСТу остановки рекомендуется размещать не дальше 250 м от «объектов притяжения» пассажиров, а при пересадке между различными маршрутами расстояние между остановками не должно превышать 120 м. Также запрещено размещать павильоны в плохо освещенных или потенциально опасных зонах.
Отдельное внимание уделено доступности для маломобильных групп населения. В павильонах должно быть предусмотрено свободное пространство не менее 0,9 на 1,2 м для детских и инвалидных колясок. Для пассажиров с нарушениями зрения обязательны тактильные указатели и системы звукового ориентирования.
Стандарт учитывает климатические особенности регионов. В отдельных случаях разрешено устанавливать павильоны задней стенкой к проезжей части для защиты от ветра и осадков.