В Краснодарском крае адвоката судят за присвоение денег под видом взятки судье
Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По версии следствия, с декабря 2024 года адвокат оказывал юридические услуги мужчине в рамках рассмотрения искового заявления в суде. В июне 2026 года фигурант предложил доверителю выступить посредником при якобы передаче взятки в 300 тыс. руб. сотруднику суда для разрешения вопроса в его пользу, на что тот согласился. При этом, как утверждает следствие, адвокат не собирался и не мог передать деньги должностному лицу — он намеревался присвоить средства себе.
Доверитель, осознав незаконный характер действий защитника, обратился в следственное управление СК России по краю. Противоправную деятельность пресекли правоохранители в момент получения денежных средств.
Дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.