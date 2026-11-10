В Краснодарском крае адвоката судят за присвоение денег под видом взятки судье

По версии следствия, с декабря 2024 года адвокат оказывал юридические услуги мужчине в рамках рассмотрения искового заявления в суде. В июне 2026 года фигурант предложил доверителю выступить посредником при якобы передаче взятки в 300 тыс. руб. сотруднику суда для разрешения вопроса в его пользу, на что тот согласился. При этом, как утверждает следствие, адвокат не собирался и не мог передать деньги должностному лицу — он намеревался присвоить средства себе.