В Ставрополе начали монтаж светящихся зимних фонтанов
В Ставрополе приступили к монтажу светящихся зимних фонтанов, которые вскоре украсят городские улицы. Работы ведутся на Крепостной горе: специалисты монтируют основание каркаса новогодней иллюминации на чаше фонтана. Остальные городские фонтаны установят до конца ноября, рассказал глава города Иван Ульянченко.
Зимние арт-объекты вновь разместят в скверах по улицам 50 лет ВЛКСМ, проспекту Юности и Октябрьской Революции, а также в других локациях. Праздничная иллюминация появится и на знаковых достопримечательностях города.
Близится к завершению монтаж катка «В сердце города»: первых гостей он примет в конце ноября.