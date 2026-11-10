FT: США запросили позицию РФ о гарантиях Украине по аналогии с 5-й статьей НАТО

Пятая статья устава НАТО излагает принцип коллективной обороны. Согласно ему, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов НАТО. Окончательное решение насчет характера гарантий будет принимать президент США Дональд Трамп, подчеркнул собеседник FT. Позицию России источник газеты не раскрывает.