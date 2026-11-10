FT: США запросили позицию РФ о гарантиях Украине по аналогии с 5-й статьей НАТО
Администрация США спросила у властей России, будут ли они возражать в случае предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей устава НАТО. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Пятая статья устава НАТО излагает принцип коллективной обороны. Согласно ему, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов НАТО. Окончательное решение насчет характера гарантий будет принимать президент США Дональд Трамп, подчеркнул собеседник FT. Позицию России источник газеты не раскрывает.
Взаимные гарантии безопасности России и Украины после завершения конфликта — одна из главных тем переговоров России, США и Украины, которые проходят 10-11 ноября в Абу-Даби. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что американская администрация рассматривает различные концепции послевоенных гарантий безопасности. Однако он усомнился в том, что США смогут оформить их в виде договора.