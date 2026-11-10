В Кабардино-Балкарии сдали и отремонтировали шесть дорог к малым селам
В Кабардино-Балкарской Республике приводят в норматив дороги, ведущие к небольшим населенным пунктам. В 2026 году в регионе капитально отремонтировали и сдали в эксплуатацию несколько таких объектов, сообщил глава региона Казбек Коков.
Завершен капремонт участка дороги протяженностью 3,9 км в селе Кичмалка Зольского района. Объект имеет стратегическое значение для жителей одного из самых отдаленных сел региона. Отремонтирован также участок автодороги Нальчик — Майский, ведущий к селу Черная Речка; его протяженность превышает 6 км.
Введена в эксплуатацию автодорога Хамидие — Нижний Курп: участок длиной 4,8 км на улицах Бориева и Кудаева капитально отремонтирован в рамках нацпроекта. К объектам года относится и дорога Старый Черек — Жемтала — Сукан Суу в Черекском районе протяженностью 5,3 км, ведущая к селу Псыгансу.
Одним из самых значимых объектов стал участок Черная Речка — Благовещенка длиной 12,6 км — он соединяет три муниципалитета республики: Урванский и Прохладненский районы и городской округ Баксан. На очереди — дорога Чегем-2 — Булунгу: в этом году идет реконструкция участка протяженностью 25 км. Трасса является ключевой артерией для отдаленных горных сел Эль-Тюбю и Булунгу.