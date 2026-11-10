В Кабардино-Балкарии сдали и отремонтировали шесть дорог к малым селам

Одним из самых значимых объектов стал участок Черная Речка — Благовещенка длиной 12,6 км — он соединяет три муниципалитета республики: Урванский и Прохладненский районы и городской округ Баксан. На очереди — дорога Чегем-2 — Булунгу: в этом году идет реконструкция участка протяженностью 25 км. Трасса является ключевой артерией для отдаленных горных сел Эль-Тюбю и Булунгу.