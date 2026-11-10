Движение поездов на участке Лазаревская—Сочи несколько раз приостановят в ноябре
В Сочи с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября временно прекратят движение поездов на участке Лазаревская—Сочи. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на железной дороге Туапсе — Адлер, сообщила пресс-служба администрации города.
На время ремонта отменят 47 рейсов и изменят маршруты еще 20 поездов дальнего следования. Корректировки затронут сообщение с Москвой, Казанью, Уфой, Владикавказом, Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Саратовом и Волгоградом.
В пригородном сообщении на направлениях Туапсе—Сочи и Туапсе—Аэропорт сократят маршруты шести пар поездов. Их конечной станцией станет Лазаревская. Расписание электричек по маршрутам Сочи—Сириус, Сочи—Аэропорт и Сочи—Роза Хутор останется прежним.
На период ремонта власти планируют усилить автобусное сообщение между Лазаревским и Сочи, в том числе сократить интервалы движения общественного транспорта. От железнодорожного вокзала Лазаревская пассажиры смогут воспользоваться автобусами №67, 68, 71, 72, 73, 74, 77П, 79, 80П, 156, 157, 158, 159, 161, 162 и 170. Маршрут №77П соединяет вокзалы Лазаревского и Сочи.
Из Сочи в направлении Лазаревского района будут ходить автобусы №75, 76, 81, 119, 152, 154 и 169, а также №77П. Автобус №80П обеспечивает сообщение из Лазаревского района в сторону поста Магри.