Движение поездов на участке Лазаревская—Сочи несколько раз приостановят в ноябре

В Сочи с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября временно прекратят движение поездов на участке Лазаревская—Сочи. Ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на железной дороге Туапсе — Адлер, сообщила пресс-служба администрации города.