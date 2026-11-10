Долги сочинского застройщика на 405 млн рублей вновь выставили на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося сочинского застройщика ООО «СМС-Девелопмент» Аркадий Черкасов объявил о проведении повторных открытых торгов. На продажу выставлено солидарное право требования к пяти физическим лицам на общую сумму 405 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).