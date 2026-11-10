Долги сочинского застройщика на 405 млн рублей вновь выставили на торги
Конкурсный управляющий обанкротившегося сочинского застройщика ООО «СМС-Девелопмент» Аркадий Черкасов объявил о проведении повторных открытых торгов. На продажу выставлено солидарное право требования к пяти физическим лицам на общую сумму 405 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
ООО «СМС-Девелопмент» было признано несостоятельным решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19 февраля 2021 года. Изначально обязанности управляющего исполняла Ольга Иванова, однако в мае 2022 года суд утвердил в этой должности Аркадия Черкасова (член Ассоциации «СОАУ „Меркурий“»). Процедура конкурсного производства в отношении компании продлена до 14 декабря 2026 года. Инициатором банкротства выступило ООО «АК Строй», по заявлению которого еще в марте 2020 года была введена процедура наблюдения. Общая сумма требований составляет порядка 168 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМС-Девелопмент» зарегистрировано в 2012 году в Сочи Краснодарского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества является Екатерина Паршина. Уставный капитал компании составляет 1,2 млн руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
На повторный аукцион выставлен лот №1 — солидарное право требования к Максиму Худину, Валерию Ускову, Владимиру Киселеву, Анатолию Паршину и Екатерине Паршиной.
Начальная цена лота установлена в размере 405 млн руб. Шаг аукциона составляет 1% от начальной цены. Размер задатка для участия — 20% от начальной стоимости (81 млн руб.). Торги пройдут 25 декабря 2026 года.
Прием заявок на участие осуществляется в электронной форме с 16 ноября 2026 года до 24 декабря 2026 года.
В сентябре конкурсный управляющий ООО «СМС-Девелопмент» Аркадий Черкасов пытался продать солидарное право требования к пяти физическим лицам на сумму 450 млн руб.