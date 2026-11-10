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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга-Урал

Татарстану компенсируют 401,1 млн рублей затрат на выращивание зерновых культур

Аграриям Чувашии выделят 111,7 млн рублей господдержки
Аграрии Татарстана получат 401,1 млн руб. из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей при проведении агротехнологических работ по выращиванию озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Татарстану компенсируют 401,1 млн рублей затрат на выращивание зерновых культур

Татарстану компенсируют 401,1 млн рублей затрат на выращивание зерновых культур

Егор Снетков / Коммерсантъ

Чувашии на эти цели направят 111,7 млн руб. Средства выделят из резервного фонда правительства России в 2026 году.
Всего 22 регионам направят до 13,3 млрд руб. Средства позволят компенсировать часть затрат на проведение агротехнологических работ на площади не менее 5,8 млн га.
Анна Кайдалова