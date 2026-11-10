Только 13% ростовчан доверяют скидкам «черной пятницы»

Женщины верят в реальное снижение цен чаще мужчин (16% против 10%). Доверие к акции убывает с возрастом: среди горожан младше 35 лет в честные скидки верят 19%, в группе 35–45 лет — 10%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 6%. Респонденты со средним профессиональным образованием доверяют распродаже несколько чаще, чем обладатели высшего. Самыми скептичными оказались опрошенные с доходом от 150 тыс. рублей: 76% из них видят в акции обман, и лишь 4% верят в реальное снижение цен.