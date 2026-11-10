Только 13% ростовчан доверяют скидкам «черной пятницы»
Только 13% жителей Ростова-на-Дону считают, что в «черную пятницу» магазины честно снижают первоначальные цены. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали представители экономически активного населения города.
Большинство — 68% ростовчан — расценивают ноябрьскую распродажу скорее как обман покупателей, еще 19% затруднились с оценкой.
Женщины верят в реальное снижение цен чаще мужчин (16% против 10%). Доверие к акции убывает с возрастом: среди горожан младше 35 лет в честные скидки верят 19%, в группе 35–45 лет — 10%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 6%. Респонденты со средним профессиональным образованием доверяют распродаже несколько чаще, чем обладатели высшего. Самыми скептичными оказались опрошенные с доходом от 150 тыс. рублей: 76% из них видят в акции обман, и лишь 4% верят в реальное снижение цен.
Покупки в «черную пятницу» планируют 10% ростовчан, 72% таких намерений не имеют. Среди молодежи до 35 лет распродажей намерены воспользоваться 12%, среди старших — 5%. В среднем участники рассчитывают потратить 15,5 тыс. рублей.
В списке запланированных покупок лидируют одежда (22%), бытовая техника и электроника (19%), обувь (14%). Смартфоны и гаджеты собираются приобрести 9%, косметику и детские товары — по 5%.