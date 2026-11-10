В Краснодаре пенсионера задержали по подозрению в подготовке теракта против военного
В Краснодарском крае задержали 69-летнего россиянина, которого подозревают в государственной измене и подготовке теракта против военнослужащего Вооруженных сил РФ. По версии ФСБ, мужчина действовал по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным спецслужбы, в 2025 году фигурант, находясь в Киеве, через интернет-мессенджер самостоятельно связался с представителем СБУ. Мужчина имеет вид на жительство Украины. Позднее, как утверждают в ФСБ, он прибыл в Краснодарский край для разведки береговой линии черноморского побережья и передачи собранных сведений украинской стороне.
Впоследствии ему поручили подготовить диверсионно-террористический акт против российского военнослужащего. Для этого, по информации ЦОС, куратор передал мужчине координаты тайника со взрывными устройствами, оборудованными системой дистанционного подрыва.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.