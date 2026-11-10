В Краснодаре пенсионера задержали по подозрению в подготовке теракта против военного

По данным спецслужбы, в 2025 году фигурант, находясь в Киеве, через интернет-мессенджер самостоятельно связался с представителем СБУ. Мужчина имеет вид на жительство Украины. Позднее, как утверждают в ФСБ, он прибыл в Краснодарский край для разведки береговой линии черноморского побережья и передачи собранных сведений украинской стороне.