Новый мэр Ярославля отказался от открытых общегородских совещаний

Новый мэр Ярославля Алексей Михайлов пока не намерен проводить открытые общегородские совещания (ОГС). Об этом сообщили «ЯрНьюс» в пресс-службе мэрии Ярославля. Во вторник, 10 ноября, традиционная встреча с участием представителей мэрии не состоялась — ее не было и в планах.