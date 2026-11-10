Новый мэр Ярославля отказался от открытых общегородских совещаний
Новый мэр Ярославля Алексей Михайлов пока не намерен проводить открытые общегородские совещания (ОГС). Об этом сообщили «ЯрНьюс» в пресс-службе мэрии Ярославля. Во вторник, 10 ноября, традиционная встреча с участием представителей мэрии не состоялась — ее не было и в планах.
«На данный момент открытые совещания в мэрии проходить не будут. В ближайшее время совещание не планируется»,— пояснили в пресс-службе.
Алексей Михайлов возглавил Ярославль неделю назад — 3 ноября его избрали депутаты муниципалитета. За его кандидатуру проголосовали 29 депутатов. До назначения он руководил Ярославским муниципальным округом, а должность мэра освободилась после ухода Артема Молчанова, избранного депутатом Госдумы.