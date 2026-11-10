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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Нижнекамске завершается восстановление домов, пострадавших от атаки БПЛА

Ход работ проконтролировал глава города Радмир Беляев
В Нижнекамске продолжаются восстановительные работы в двух многоквартирных домах, пострадавших в результате атаки БПЛА. Городские власти планируют завершить работы в кратчайшие сроки, сообщил глава города Радмир Беляев.
В Нижнекамске почти восстановили дома, пострадавшие от атаки БПЛА

В Нижнекамске почти восстановили дома, пострадавшие от атаки БПЛА

Telegram-канал Радмира Беляева

В доме на проспекте Шинников готовность работ составляет около 80%. Здесь завершили ремонт кровли и покраску фасада, продолжается внутренняя отделка квартир. В третьем подъезде из 15 квартир заселены восемь. Всего после происшествия из дома расселили 24 квартиры.
В доме на Школьном бульваре работы выполнены на 98%. Остекление балконов заменили в 69 квартирах, в 58 из них также восстановили остекление внутреннего контура.
Ранее сообщалось, что в августе Нижнекамск подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате 13 человек погибли, еще 78 пострадавших обратились за медицинской помощью.
Анна Кайдалова