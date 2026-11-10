В Нижнекамске завершается восстановление домов, пострадавших от атаки БПЛА

В доме на проспекте Шинников готовность работ составляет около 80%. Здесь завершили ремонт кровли и покраску фасада, продолжается внутренняя отделка квартир. В третьем подъезде из 15 квартир заселены восемь. Всего после происшествия из дома расселили 24 квартиры.