В Нижнекамске завершается восстановление домов, пострадавших от атаки БПЛА
Ход работ проконтролировал глава города Радмир Беляев
В Нижнекамске продолжаются восстановительные работы в двух многоквартирных домах, пострадавших в результате атаки БПЛА. Городские власти планируют завершить работы в кратчайшие сроки, сообщил глава города Радмир Беляев.
В доме на проспекте Шинников готовность работ составляет около 80%. Здесь завершили ремонт кровли и покраску фасада, продолжается внутренняя отделка квартир. В третьем подъезде из 15 квартир заселены восемь. Всего после происшествия из дома расселили 24 квартиры.
В доме на Школьном бульваре работы выполнены на 98%. Остекление балконов заменили в 69 квартирах, в 58 из них также восстановили остекление внутреннего контура.
Ранее сообщалось, что в августе Нижнекамск подвергся масштабной атаке беспилотников. В результате 13 человек погибли, еще 78 пострадавших обратились за медицинской помощью.