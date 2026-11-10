В Тольятти ликвидировали пожар в многоквартирном доме
В воскресенье, 8 ноября, в 11:30 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в Тольятти на Приморском бульваре, 57. Об этом сообщает МЧС Самарской области.
Возгорание произошло на балконе двухкомнатной квартиры, где горели домашние вещи. Хозяев в квартире не было, спасателям пришлось вскрыть дверь для доступа к очагу пожара.
Из здания эвакуировали 23 человека. Еще одного жильца удалось спасти с помощью специального оборудования. Площадь пожара составила 20 кв. м. Огонь повредил балконы квартир, расположенных выше. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки на балконе.