Сумма исков об ущербе окружающей среде Кубани достигла 5 млрд рублей
Прокуратура Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года предъявила 60 исков на сумму 5 млрд руб. о возмещении ущерба, причиненного экологии. За тот же период выявлено 13 тыс. нарушений природоохранного законодательства, сообщили «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
Наибольшее число нарушений зафиксировано в сферах обращения с отходами производства и потребления, охраны водных объектов и атмосферного воздуха, а также лесопользования.
Среди резонансных случаев — загрязнение фильтратом тела свалки водного объекта в Новороссийске. С эксплуатирующей полигон организации в судебном порядке взыскан ущерб в размере 19 млн руб.
В государственном природном заповеднике федерального значения «Утриш» в ходе надзорных мероприятий выявлена незаконная рубка лесных насаждений, ущерб оценили в 3,9 млн рублей. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, ведется предварительное расследование.
Кроме того, зафиксирован вред компонентам окружающей среды на 4,2 млн руб., причиненный незаконным строительством в границах Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова. Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для уголовно-правовой оценки.