Сумма исков об ущербе окружающей среде Кубани достигла 5 млрд рублей

Прокуратура Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года предъявила 60 исков на сумму 5 млрд руб. о возмещении ущерба, причиненного экологии. За тот же период выявлено 13 тыс. нарушений природоохранного законодательства, сообщили «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.