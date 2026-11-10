Сочи вошел в топ направлений для бронирования апартаментов в ноябре

В первую десятку также вошли Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород, Пятигорск и Ессентуки. Средняя стоимость ночи в апартаментах в этих городах варьируется от 3,156 тыс. руб. в Калининграде до 5,166 тыс. руб. в Нижнем Новгороде. Самую продолжительную поездку туристы планируют в Ессентуки — в среднем на семь ночей.