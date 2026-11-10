Сочи вошел в топ направлений для бронирования апартаментов в ноябре
Сочи занял седьмое место среди популярных российских направлений для бронирования апартаментов в ноябре 2026 года. На курорт пришлось около 6% заказов в исследовании сервиса бронирования Твил.ру. Средняя стоимость ночи проживания здесь составила 3,343 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — шесть ночей.
Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург и Москва, разделившие первое место с долей по 13% бронирований. На третьей позиции расположился Краснодар, собравший 6% заказов, на четвертой — Казань с 5%.
В первую десятку также вошли Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород, Пятигорск и Ессентуки. Средняя стоимость ночи в апартаментах в этих городах варьируется от 3,156 тыс. руб. в Калининграде до 5,166 тыс. руб. в Нижнем Новгороде. Самую продолжительную поездку туристы планируют в Ессентуки — в среднем на семь ночей.
По данным Твил.ру, за год средняя стоимость ночи в апартаментах по России снизилась на 3%.