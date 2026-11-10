В Нижегородской области установят памятник Габдулле Тукаю
В Сергаче 13 ноября в 14:00 на улице Выездной состоится открытие памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю. Об этом сообщила пресс-служба национально-культурной автономии татар Нижегородской области.
Бюст поэта передан в дар раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Автор скульптуры — Винера Абдуллина, автор архитектурного проекта мемориального комплекса — Никита Тимонин.
Работы по установке памятника и благоустройству территории организованы при участии национально-культурных автономий татар Нижегородской области и Сергачского муниципального округа, меценатов и жителей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Юбилей поэта в 2036 году отметят на федеральном уровне.