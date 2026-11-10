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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Ленобласти опровергли сообщения об эвакуации из-за взрыва на военном складе

В социальных сетях и мессенджерах распространяют ложные сообщения о диверсии и взрыве на военном складе в Выборгском районе Ленинградской области. Информация о введении режима чрезвычайной ситуации и обязательной эвакуации жителей не соответствует действительности, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
«Информация о взрывах, угрозе выброса опасных веществ и необходимости эвакуации не соответствует действительности. Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию!»,— заявили в ведомстве.
В МЧС призвали жителей региона не доверять таким сообщениям и не распространять их. Ведомство рекомендовало ориентироваться на официальные источники информации.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор