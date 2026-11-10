В Ленобласти опровергли сообщения об эвакуации из-за взрыва на военном складе

В социальных сетях и мессенджерах распространяют ложные сообщения о диверсии и взрыве на военном складе в Выборгском районе Ленинградской области. Информация о введении режима чрезвычайной ситуации и обязательной эвакуации жителей не соответствует действительности, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.