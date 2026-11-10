В Ленобласти опровергли сообщения об эвакуации из-за взрыва на военном складе
В социальных сетях и мессенджерах распространяют ложные сообщения о диверсии и взрыве на военном складе в Выборгском районе Ленинградской области. Информация о введении режима чрезвычайной ситуации и обязательной эвакуации жителей не соответствует действительности, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
«Информация о взрывах, угрозе выброса опасных веществ и необходимости эвакуации не соответствует действительности. Главное управление призывает граждан не верить этим сообщениям и не распространять неверную информацию!»,— заявили в ведомстве.
В МЧС призвали жителей региона не доверять таким сообщениям и не распространять их. Ведомство рекомендовало ориентироваться на официальные источники информации.