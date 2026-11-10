Топливо в Сочи утром 10 ноября отпускают 49 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 10 ноября работали 49 автозаправочных станций. Бензин АИ-95 был доступен на 35 АЗС, АИ-92 — на 34, АИ-100 — на 14. Дизельное топливо продавали на 37 станциях, сжиженный углеводородный газ — на 13. Такие данные предоставили топливные операторы.