Выручка резидентов шерстяного кластера в Дагестане к 2029 году составит 895 млн рублей

В кластер вошли восемь компаний, которые совместно реализуют четыре проекта с суммарным объемом инвестиций в 343 млн рублей. По данным ведомства, в рамках проектов будет создано 147 новых рабочих мест. Направления охватывают расширение выпуска мытой шерсти, выпуск пряжи, производство стеганых одеял и пледов.