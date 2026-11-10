Выручка резидентов шерстяного кластера в Дагестане к 2029 году составит 895 млн рублей
Общая выручка резидентов-участников шерстяного промышленного кластера в Дагестане к концу 2029 года прогнозируется в размере 895 млн рублей. Об этом «РБК Кавказ» сообщил со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли.
В кластер вошли восемь компаний, которые совместно реализуют четыре проекта с суммарным объемом инвестиций в 343 млн рублей. По данным ведомства, в рамках проектов будет создано 147 новых рабочих мест. Направления охватывают расширение выпуска мытой шерсти, выпуск пряжи, производство стеганых одеял и пледов.
В состав кластера вошли племхоз-СПК «Красный Октябрь», СПК «Джурмут-1», СПоК «Маяк» М-1, ООО «Кавказская шерсть», ООО «Омега», ООО «Межгюльская ковровая фабрика», ООО «Пиар-Медиа» и АО «Сергеихинский текстиль».