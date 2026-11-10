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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье выявили факт незаконной охоты на косуль

В вечернее время в Бугуруслане инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль. При осмотре полицейские обнаружили охотничье ружье и две туши животных. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Алексей Куденко / Коммерсантъ

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В ходе выяснения обстоятельств установили, что 35-летний житель Северного района отстрелил двух косуль на территории Бугурусланского района в период, когда охота запрещена. Министерству лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области причинен ущерб в размере 80 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Руфия Кутляева