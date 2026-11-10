Более 70% жителей Ижевска назвали «черную пятницу» обманом покупателей
В реальное снижение цен верят 13% горожан
71% ижевчан посчитали «черную пятницу» обманом покупателей. В то, что магазины честно снижают цены, верят 13% опрошенных жителей столицы Удмуртии. Такие данные приводит сервис SuperJob.
«Доверие к распродаже убывает с возрастом: среди горожан младше 35 лет в честные скидки верят 18%, среди 35–45-летних — 12%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 9%»,— отмечают исследователи.
Самыми скептичными оказались жители Ижевска с зарплатой свыше 150 тыс. руб. Среди них «черную пятницу» обманом считают 79%, в снижение цен верят 4%.
Большинство горожан, или 70%, не намерены покупать что-то в «черную пятницу». О намерении приобрести что-то заявили 9% горожан. 21% пока не определились.
В списке покупок у ижевчан лидируют одежда (25%), бытовая техника и электроника (17%), а также обувь (15%). Следом идут смартфоны и гаджеты (6%). Косметику и товары для детей намерены приобрести по 3% респондентов.
Женщины верят в реальное снижение цен на распродаже в ноябре чаще мужчин — 15 и 11% соответственно. Опрос проводился 16—30 октября. Число респондентов неизвестно.
«Черная пятница» в 2026 году выпадает на 27 ноября, на следующий день после Дня благодарения в США. По традиции с нее начинается рождественский сезон распродаж. «Черная пятница» распространилась и в других странах мира, включая Россию.