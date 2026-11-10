На 14 лет посадили жителя Новосибирска, завербовавшего подростка для диверсии

Новосибирский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тыс. руб. 25-летнего Данила Некрасова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвинялся в том, что завербовал подростка для диверсии. Четыре года мужчина проведет в тюрьме и 10 лет — в колонии строгого режима, сообщала пресс-служба регионального УФСБ России.