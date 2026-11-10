На 14 лет посадили жителя Новосибирска, завербовавшего подростка для диверсии
Новосибирский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тыс. руб. 25-летнего Данила Некрасова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвинялся в том, что завербовал подростка для диверсии. Четыре года мужчина проведет в тюрьме и 10 лет — в колонии строгого режима, сообщала пресс-служба регионального УФСБ России.
Как рассказали в суде, в период с января по февраль 2025 года обвиняемый оказал помощь Украине «в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
Новосибирец, по материалам УФСБ, через мессенджер Telegram получил указание от зарубежных кураторов подыскать подростка для поджога телекоммуникационного оборудования. Завербованный им 15-летний молодой человек, согласившийся за вознаграждение в 20 тыс. руб. выполнить задание, был задержан, когда проводил фотосъемку вышки сотовой связи для дальнейшего получения инструкции по ее поджогу.
Вербовщика также задержали. Следственный отдел регионального УФСБ предъявил ему обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ), содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления (ст. 150 УК РФ). В судебном процессе фигурант признал свою вину и раскаялся, сообщили в ведомстве.