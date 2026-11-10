Удмуртия заняла второе место среди регионов РФ по нормативу дорог опорной сети
Показатель соответствия превысил 90%
«РИА Рейтинг» поставил Удмуртию на второе место в рейтинге регионов России с лучшими дорогами. По данным статистики, на которую ссылаются исследователи, 90,5% трасс опорной сети в республике этой осенью соответствовали нормативным требованиям.
Отметим, что в нормативе по итогам 2025 года находились около 52,5% региональных и межмуниципальных дорог в республике. Такую цифру озвучили на встрече врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой с заместителями министра транспорта России Игорем Костюченко и Алексеем Шило. Протяженность таких трасс — более 5,7 тыс. км. Ежегодно из норматива выбывает не менее 60 км дорог.
Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге показатель по опорной сети находится в диапазоне 85-85,2%. На первом месте в рейтинге расположилась Ивановская область с показателем 94,2%, на третьем — Брянская область, где 90,4% дорог соответствовали нормативу.
В целом по стране показатель составил 75,6%. По нацпроекту он должен вырасти до 85% к 2030 году.