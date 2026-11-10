Удмуртия заняла второе место среди регионов РФ по нормативу дорог опорной сети

Отметим, что в нормативе по итогам 2025 года находились около 52,5% региональных и межмуниципальных дорог в республике. Такую цифру озвучили на встрече врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой с заместителями министра транспорта России Игорем Костюченко и Алексеем Шило. Протяженность таких трасс — более 5,7 тыс. км. Ежегодно из норматива выбывает не менее 60 км дорог.