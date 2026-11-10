Зерновой терминальный комплекс «Тамань» возглавил Антон Терентьев

Генеральным директором ООО «Зерновой терминальный комплекс „Тамань“» (ЗТКТ, входит в «Деметра-Холдинг») назначен Антон Терентьев. Ранее он отвечал за производственную деятельность морских портовых терминалов холдинга. Об этом сообщила пресс-служба компании.