Зерновой терминальный комплекс «Тамань» возглавил Антон Терентьев
Генеральным директором ООО «Зерновой терминальный комплекс „Тамань“» (ЗТКТ, входит в «Деметра-Холдинг») назначен Антон Терентьев. Ранее он отвечал за производственную деятельность морских портовых терминалов холдинга. Об этом сообщила пресс-служба компании.
На этом посту господин Терентьев сменил Сергея Гнатко, который перешел на должность руководителя другого актива группы — ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ).
Кадровые перестановки направлены на реализацию стратегических задач портового дивизиона «Деметра-Холдинга».
«Деметра-Холдинг» — один из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.