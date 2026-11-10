В Георгиевске за 56,6 млн рублей отремонтировали крыши семи домов

Подрядчики демонтировали старый материал, подготовили основание и сформировали уклоны для отвода дождевой и талой воды. Затем уложили новое наплавляемое покрытие в три слоя. Отдельное внимание уделили герметизации стыков со стенами и другими конструкциями — в этих местах протечки возникают чаще всего. Также восстановили вентиляционные каналы, смонтировали водостоки и установили ограждения.