В Георгиевске за 56,6 млн рублей отремонтировали крыши семи домов
В Георгиевске завершен капремонт плоских наплавляемых крыш семи многоквартирных домов. Общая площадь обновленных кровель превысила 8,76 тыс. кв. м, стоимость работ составила более 56,6 млн рублей. Об этом сообщили в Фонде капремонта Ставропольского края.
Отремонтированы шесть пятиэтажек и одна девятиэтажка по адресам: улица Дзержинского, 21/1; Калинина, 129/1; Лесная, 7; Кочубея, 11; Вехова, 67/1; Ленина, 4 и Мира, 5. Дома построены в 1978–1996 годах, за время эксплуатации кровельное покрытие износилось — появились повреждения и протечки. Текущий ремонт проблему уже не решал, потребовалось полное восстановление крыш.
Подрядчики демонтировали старый материал, подготовили основание и сформировали уклоны для отвода дождевой и талой воды. Затем уложили новое наплавляемое покрытие в три слоя. Отдельное внимание уделили герметизации стыков со стенами и другими конструкциями — в этих местах протечки возникают чаще всего. Также восстановили вентиляционные каналы, смонтировали водостоки и установили ограждения.