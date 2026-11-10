Кисловодск вошел в десятку популярных направлений на новогодние праздники

Глава города Евгений Моисеев заявил, что Кисловодск подходит для семейных путешествий и отдыха на новогодние каникулы. Среди вариантов досуга он назвал питьевые нарзанные ванны, терренкуры Курортного парка, экскурсии, выставки и фестивали. По словам господина Моисеева, город готовит насыщенную курортную и событийную программу на новогодние праздники.