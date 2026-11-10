В Сарапуле подростка осудили за три угона автомобилей
14-летнему подростку назначили пять месяцев ограничения свободы
Сарапульский городской суд приговорил 14-летнего жителя города к пяти месяцам ограничения свободы за три угона автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По материалам дела, с мая по июнь 2026 года подросток проникал в припаркованные автомобили и ездил на них по улицам Сарапула. Всего суд установил три таких случая.
Подросток признал вину и раскаялся. Суд также учел его возраст, состояние здоровья и то, что он извинился перед потерпевшими. Отягчающих обстоятельств не установили.
Его признали виновным в угонах (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Все автомобили вернули владельцам.