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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Удмуртия

В Сарапуле подростка осудили за три угона автомобилей

14-летнему подростку назначили пять месяцев ограничения свободы
Сарапульский городской суд приговорил 14-летнего жителя города к пяти месяцам ограничения свободы за три угона автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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По материалам дела, с мая по июнь 2026 года подросток проникал в припаркованные автомобили и ездил на них по улицам Сарапула. Всего суд установил три таких случая.
Подросток признал вину и раскаялся. Суд также учел его возраст, состояние здоровья и то, что он извинился перед потерпевшими. Отягчающих обстоятельств не установили.
Его признали виновным в угонах (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Все автомобили вернули владельцам.