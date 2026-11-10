Туристы стали чаще бронировать жилье в Сочи к горнолыжному сезону

Для поездок на горнолыжные курорты путешественники чаще выбирают загородные дома: вариант удобнее для семей и больших компаний. По популярности бронирований этого типа жилья лидируют Архыз, Красноярск и Сочи. В среднем дома снимают на два дня для компании из пяти человек. Дольше всего отдыхают в Сочи — около четырех дней.