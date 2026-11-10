Туристы стали чаще бронировать жилье в Сочи к горнолыжному сезону
С приближением горнолыжного сезона россияне активнее бронируют жилье для зимнего отдыха. По данным «Авито Путешествий», в этом сезоне интерес к посуточной аренде загородных домов в Сочи вырос на 8%, квартир — на 4%. В Архызе спрос на дома увеличился на 21%, на квартиры — на 42%.
В Сочи загородный дом в среднем обходится в 11,4 тысячи рублей в сутки, квартира — в 3,9 тысячи. В Архызе средняя стоимость дома — 9,4 тысячи рублей, квартиры — 4,6 тысячи за ночь.
Для поездок на горнолыжные курорты путешественники чаще выбирают загородные дома: вариант удобнее для семей и больших компаний. По популярности бронирований этого типа жилья лидируют Архыз, Красноярск и Сочи. В среднем дома снимают на два дня для компании из пяти человек. Дольше всего отдыхают в Сочи — около четырех дней.
Среди направлений, где интерес к аренде загородных домов за год вырос заметнее всего, — Нижний Тагил (+38%), Белокуриха (+15%) и Байкальск (+14%). В Архызе прирост составил 21%.