Объем инвестиций в Новосибирске снизится в 2026 году и будет расти в 2027-м
Прогноз на текущий год — 161,38 млрд рублей
Инвестиционная активность в Новосибирске по итогам 2026 года снизится, а затем вновь вернется к росту, но в ближайший период не достигнет результатов 2025 года. Это следует из проекта прогноза социально-экономического развития города на 2027—2029 годы, опубликованного на официальном сайте муниципалитета.
Согласно документу, инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в этом году прогнозируются в объеме 161,38 млрд руб. Это значительно меньше, чем по итогам 2025 года (235,25 млрд руб.). С 2027 по 2029 год планируется рост этого показателя. Предполагается, что в последний год этого периода объем инвестиций в городскую экономику составит 208 млрд руб.
«Основным источником финансирования инвестиций… стали (в 2025 году.— «Ъ») собственные средства организаций (60,9% в общем объеме), доля привлеченных средств составила 39,1%. В структуре привлеченных средств 60,8% от общего объема составили бюджетные инвестиции из бюджетов всех уровней; 26,6% — средства кредитов банков; прочие инвестиции (средства государственных внебюджетных фондов, заемные средства других организаций) — 12,6%»,— говорится в проекте прогноза.