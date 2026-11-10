Объем инвестиций в Новосибирске снизится в 2026 году и будет расти в 2027-м

Согласно документу, инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в этом году прогнозируются в объеме 161,38 млрд руб. Это значительно меньше, чем по итогам 2025 года (235,25 млрд руб.). С 2027 по 2029 год планируется рост этого показателя. Предполагается, что в последний год этого периода объем инвестиций в городскую экономику составит 208 млрд руб.