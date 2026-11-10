В Севастополе ввели графики отключения электроэнергии «2 через 6»
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику «2 через 6». Ограничения могут затрагивать не всех потребителей остальных очередей, а лишь их часть. Об этом сообщили в администрации города.
До 08:00 работает первая очередь, остальные очереди частично отключены. При вводе графиков принимаются меры, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей.
Троллейбусы временно не ходят. На троллейбусные маршруты № 5,7, 10, 12, 14 и 20 выведены компенсационные автобусы. Автобусы остальных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.