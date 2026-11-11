«Россети Новосибирск» выявили хищения электроэнергии более чем на 200 млн рублей

Борьба с энерговоровством важна не только для сетевой организации, но и для всех жителей региона. Незаконное потребление создает избыточную нагрузку на электросети, провоцирует перепады напряжения и увеличивает риск технологических нарушений, от которых страдают жители и предприятия, честно оплачивающие электроэнергию. Кроме того, самовольное подключение к энергообъектам может стать причиной пожара и даже стоить нарушителям здоровья или жизни.