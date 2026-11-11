«Россети Новосибирск» выявили хищения электроэнергии более чем на 200 млн рублей
По итогам девяти месяцев 2026 года специалисты «Россети Новосибирск» добились дальнейшего снижения объемов хищений электроэнергии на фоне усиления активности проверок. Энергетики на 15% увеличили объемы контрольных мероприятий, охватив свыше 200 тысяч потребителей региона. По результатам рейдов выявлено около 400 фактов энерговоровства на 31 млн кВт ч общей суммой почти 203 млн рублей.
Эффективное противодействие нарушениям обеспечивается также благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами. За девять месяцев по заявлениям сетевой организации к административной и уголовной ответственности за незаконное использование ресурсов были привлечены 196 нарушителей, что на 68% больше уровня прошлого года.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года безучетное потребление электроэнергии, связанное с вмешательством в работу приборов учета, сократилось на 60%. Такой результат стал возможен прежде всего благодаря расширению автоматизированной системы коммерческого учета. С начала года в регионе установлено почти 26 тысяч интеллектуальных приборов учета с функцией автоматического контроля максимальной мощности – в 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Современные приборы, размещенные вне домовладений, не только обеспечивают автоматическую передачу показаний и позволяют оперативно выявлять аномалии в потреблении электроэнергии, но и автоматически ограничивают превышение разрешенной мощности. Благодаря этим решениям специалисты «Россети Новосибирск» могут своевременно реагировать на возможные нарушения и минимизировать их негативные последствия.
Борьба с энерговоровством важна не только для сетевой организации, но и для всех жителей региона. Незаконное потребление создает избыточную нагрузку на электросети, провоцирует перепады напряжения и увеличивает риск технологических нарушений, от которых страдают жители и предприятия, честно оплачивающие электроэнергию. Кроме того, самовольное подключение к энергообъектам может стать причиной пожара и даже стоить нарушителям здоровья или жизни.
«Россети Новосибирск» продолжат системную работу по выявлению и пресечению хищений электроэнергии, чтобы обеспечить стабильное функционирование электросетевой инфраструктуры в период отопительного сезона, а значит и надежное электроснабжение региона.
Добросовестные потребители могут помочь в борьбе с энерговорами, сделать это очень просто – позвонить на бесплатную единую «Светлую линию» по номеру 8-800-220-0-220 или заполнить форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте eseti.ru. За достоверную и неанонимную информацию предусмотрено вознаграждение.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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