В Кисловодске из-за съёмок фильма ограничат парковку на улице Авиации
В Кисловодске 10 ноября 2026 года на улице Авиации, в районе дома № 19, разместятся автомобили съемочной группы художественного фильма «Улица Шекспира — 2». Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Парковка будет работать с 07:00 до 15:00.
В администрации курорта просят жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с размещением автотранспорта, и приносят извинения за доставленные неудобства.