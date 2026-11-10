В Краснодаре вечером 10 ноября изменится работа трех трамвайных маршрутов

Последний рейс трамвая №4 из Комсомольского микрорайона в 22:27 пойдет по укороченному маршруту до остановки «Хладокомбинат» и обратно. По маршруту №5 рейс в 22:56 от конечной на улице имени П. Метальникова отправится в Восточное депо по улице Садовой.