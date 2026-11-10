В Краснодаре вечером 10 ноября изменится работа трех трамвайных маршрутов
В Краснодаре вечером 10 ноября скорректируют движение трамваев №4, 5 и 8. Причина — капитальный ремонт путей на перекрестке улиц Железнодорожной и Переходной. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на МУП «КТТУ».
Последний рейс трамвая №4 из Комсомольского микрорайона в 22:27 пойдет по укороченному маршруту до остановки «Хладокомбинат» и обратно. По маршруту №5 рейс в 22:56 от конечной на улице имени П. Метальникова отправится в Восточное депо по улице Садовой.
У маршрута №8 последние отправления запланированы от «Хладокомбината» в 21:31 и от улицы имени П. Метальникова в 22:27. Рейс в 21:56 от «Хладокомбината» проследует до улицы имени П. Метальникова по улице Садовой.
После 22:40 последние трамваи от конечной на улице имени П. Метальникова поедут в Восточное депо по улице Садовой.