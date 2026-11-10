Космонавт из Ставрополья записал для школьников видео с МКС

Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, получателем обращения стал земляк школьников — космонавт Сергей Тетерятников, участвующий в миссии Crew-13. Подростки записали для него видео и предложили приземлиться в Молодежном центре Минераловодского округа во время отпуска.