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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Кавказ

Космонавт из Ставрополья записал для школьников видео с МКС

Два школьника из Минераловодского округа Ставрополья записали видеообращение к космонавту и попросили его о встрече. Ответ пришел с Международной космической станции.

Владимир Владимиров

Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, получателем обращения стал земляк школьников — космонавт Сергей Тетерятников, участвующий в миссии Crew-13. Подростки записали для него видео и предложили приземлиться в Молодежном центре Минераловодского округа во время отпуска.
Космонавт записал для ребят видео с орбиты и пообещал обязательно встретиться с ними во время отпуска.
Мария Хоперская