Ремонт водопровода оставит без воды 30 улиц Пятигорска 10 ноября

В зону отключения попадут проспект Калинина (от № 1 до № 135), улицы Пушкинская, Кучуры, Кузнечная, Крайнего, Пирогова, Пастухова, Леваневского, Акопянца, Фрунзе, Дзержинского, Мира, Хетагурова, Козлова, Университетская, Власова, Рожанского, Попцовой, Пестова, Бунимовича, площадь Ленина, а также улицы Гоголя, Соборная, Павлова, Карла Маркса, Чкалова, Буачидзе, Анисимова, Красноармейская, Лермонтова, Первомайская, Дровянникова, бульвар Гагарина, проспект Кирова (№ 61, № 68), переулки Речной, Узкий и Надречный.