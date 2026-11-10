Ремонт водопровода оставит без воды 30 улиц Пятигорска 10 ноября
В Пятигорске 10 ноября с 09:00 до 18:00 ограничат подачу питьевой воды. Причина — ремонт водопровода диаметром 200 мм на проспекте Речном, 2. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
В зону отключения попадут проспект Калинина (от № 1 до № 135), улицы Пушкинская, Кучуры, Кузнечная, Крайнего, Пирогова, Пастухова, Леваневского, Акопянца, Фрунзе, Дзержинского, Мира, Хетагурова, Козлова, Университетская, Власова, Рожанского, Попцовой, Пестова, Бунимовича, площадь Ленина, а также улицы Гоголя, Соборная, Павлова, Карла Маркса, Чкалова, Буачидзе, Анисимова, Красноармейская, Лермонтова, Первомайская, Дровянникова, бульвар Гагарина, проспект Кирова (№ 61, № 68), переулки Речной, Узкий и Надречный.
Без водоснабжения останутся детские сады № 7 имени Гагарина, № 1 «Василек», «Золотой петушок», школы № 2, № 6 и № 8, городская клиническая больница, межрайонный родильный дом, детская поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория, Пятигорская детская больница, санатории «Лесная поляна», «Пятигорский нарзан», «Тарханы», «Руно», пансионат «Искра» и администрация города.
Воду будет подвозить автоцистернами.