Мэрия Каспийска опровергла сообщения о драке между чиновниками
Администрация Каспийска назвала недостоверной информацию о драке между заместителями главы города. Сообщения о конфликте муниципальных чиновников появились в социальных сетях. По предварительной версии, причиной спора мог стать вопрос распределения земельных участков. При этом городские власти не стали уточнять, какой именно инцидент послужил поводом для публикаций, и ограничились заявлением о штатной работе администрации.
«Распространяемая информация об инциденте в администрации города Каспийска является недостоверной. Администрация города работает в штатном режиме», — сообщили в официальном Telegram-канале мэрии.
Публикации о предполагаемой драке появились на фоне нескольких уголовных дел в отношении бывших и действующих представителей муниципальной власти. Одно из последних судебных решений Каспийский городской суд вынес 23 октября, а информация о приговоре стала публичной 6 ноября.
Суд признал виновными трех сотрудников администрации Каспийска, работника МФЦ и программиста коммерческой компании по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии суда, в мае 2023 года чиновники решили искусственно увеличить число участников голосования за территории для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Для этого участники схемы получили данные шести тысяч жителей города, зарегистрированных на портале «Госуслуги». Программист выгрузил из информационной системы «АИС Логистика» логины и СНИЛС горожан, а также сформировал временные пароли для доступа к их личным кабинетам. Владельцы учетных записей об этом не знали. Затем сотрудники администрации организовали голосование от имени жителей, используя служебные IP-адреса мэрии и местной школы.
Двое бывших заместителей главы администрации получили по два года ограничения свободы. Им также запретили в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Начальника отдела межведомственного взаимодействия и информационной безопасности приговорили к одному году ограничения свободы, а сотрудника МФЦ и программиста — к полутора годам каждому. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана. Приговор может быть обжалован.