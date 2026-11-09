Мэрия Каспийска опровергла сообщения о драке между чиновниками

Двое бывших заместителей главы администрации получили по два года ограничения свободы. Им также запретили в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. Начальника отдела межведомственного взаимодействия и информационной безопасности приговорили к одному году ограничения свободы, а сотрудника МФЦ и программиста — к полутора годам каждому. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана. Приговор может быть обжалован.