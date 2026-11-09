Главные новости за 9 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
ГК «Развитие» начинает реставрацию дома из ансамбля на Депутатской в Воронеже. Здание, признанное аварийным еще в 2017 году, восстановят «в историческом виде» с сохранением жилой функции. Сумма инвестиций в проект оценивается в 735 млн руб.
Суд в Воронеже отказался приостанавливать договор КРТ «квартала мойщиков». В арбитраже подчеркнули, что принимают во внимание социальную значимость мероприятий по развитию данной территории. В суде добавили, что длительный характер правоотношений по договору КРТ сам по себе не является основанием для применения обеспечительных мер.
В результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в районе села Зозули Борисовского округа Белгородской области на месте погибли два человека. Еще двое белгородцев получили ранения в Шебекинском округе.
Липецкое отделение ЛДПР пожаловалось в прокуратуру на неузнаваемый памятник Ленину. В реготделении ЛДПР уточнили, что памятник «после долгой реставрации» вернули на постамент 6 ноября, накануне празднования дня Октябрьской революции. Как сказано в сообщении партии, нынешний вариант монумента сильно отличается от первоначального.
В Курской области за девять месяцев на 11% выросло промышленное производство. Основной рост был достигнут в обрабатывающей промышленности. Положительная динамика в производстве электрического оборудования составила 38,8%, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 36,9%.
Орловская область планирует списать еще 1,5 млрд руб. госдолга до конца года. По данным на 1 октября, объем госдолга составлял 16,4 млрд руб. Власти поясняют, что с начала 2026 года объем задолженности по бюджетным кредитам снизился на 2,2 млрд руб., или на 12%.
В Тамбовской области за 1 руб. снова продают каретный сарай и конюшню, признанные объектом культурного наследия. Постройка 1872 года площадью 312,4 кв. м находится в неудовлетворительном состоянии, признана аварийной и требует масштабной реконструкции. Ее кадастровая стоимость оценивается в 552,4 тыс. руб.