Альфа-Банк в четвертый раз вошел в платиновую группу рейтинга лучших работодателей Forbes. Издание оценивает компании по широкому кругу критериев: от условий труда и отношения к сотрудникам до корпоративного управления и экологической ответственности компании. Особенность методологии рейтинга в том, что учитывается не только экологическая политика внутри самой компании, но и работа с экологическими и климатическими рисками кредитного и инвестиционного портфелей, а также их влияние на формирование финансовых продуктов.