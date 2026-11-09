Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-Банк в четвертый раз вошел в платиновую группу рейтинга лучших работодателей Forbes. Издание оценивает компании по широкому кругу критериев: от условий труда и отношения к сотрудникам до корпоративного управления и экологической ответственности компании. Особенность методологии рейтинга в том, что учитывается не только экологическая политика внутри самой компании, но и работа с экологическими и климатическими рисками кредитного и инвестиционного портфелей, а также их влияние на формирование финансовых продуктов.
Акции компании Nvidia на бирже NASDAQ обвалились почти на 9% — до $178. Это произошло после заявления компании о начале расследования о том, что гендиректор Дженсен Хуанг мог стать объектом китайской разведки. Накануне Хуанг в письме для сотрудников компании признался в супружеской измене с Элис Хуан, бывшей сотрудницей сингапурской компании Mega_speed. По данным американской разведки, Элис Хуан связана с китайской разведкой и могла передавать данные о технологиях.
В Telegram появились HTML-виджеты прямо внутри чатов. Теперь в сообщениях можно запускать игры, интерактивные опросы, калькуляторы и графики без открытия отдельных мини-приложений.