Суд обязал мэрию Буйнакска законсервировать брошенную многоэтажку в микрорайоне Дружба
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры Буйнакска, обязав городскую администрацию оформить права на брошенный недострой в микрорайоне Дружба и провести его консервацию — объект, переданный муниципалитету ещё в 2006 году, почти два десятилетия оставался бесхозным и представлял реальную опасность для горожан, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Дагестан.
Городские власти Буйнакска по решению суда обязаны поставить на учет и законсервировать многоквартирный жилой дом с незавершенным строительством, расположенный в микрорайоне Дружба. К такому итогу привела прокурорская проверка, выявившая многолетнее бездействие муниципальных чиновников.
Объект перешел в распоряжение городской администрации еще в 2006 году, однако за прошедшие годы местные органы власти так и не удосужились зарегистрировать на него право собственности. Помимо этого, не было организовано ни наблюдение за техническим состоянием здания, ни контроль за прилегающей к нему территорией, ни какие-либо работы по консервации конструкций. Ограждение, исключающее несанкционированное проникновение внутрь, также отсутствовало.
Открытый доступ на аварийный объект создавал прямую угрозу жизни и здоровью людей — прежде всего детей и подростков, нередко использующих подобные сооружения в качестве мест для игр.
Прокуратура Буйнакска обратилась в суд с исковым заявлением, потребовав принудить администрацию города исполнить обязанности собственника: пройти государственную регистрацию объекта незавершенного капитального строительства и провести его консервацию. Судебная инстанция признала доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворила все заявленные требования в полном объеме.