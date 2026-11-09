Суд обязал мэрию Буйнакска законсервировать брошенную многоэтажку в микрорайоне Дружба

Объект перешел в распоряжение городской администрации еще в 2006 году, однако за прошедшие годы местные органы власти так и не удосужились зарегистрировать на него право собственности. Помимо этого, не было организовано ни наблюдение за техническим состоянием здания, ни контроль за прилегающей к нему территорией, ни какие-либо работы по консервации конструкций. Ограждение, исключающее несанкционированное проникновение внутрь, также отсутствовало.