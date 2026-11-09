Главные новости за 9 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Краснодарский край вошел в число главных получателей федеральных субсидий на возделывание озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Региону направят 2,15 млрд руб. Всего на компенсацию затрат аграриев правительство выделяет свыше 13,3 млрд руб., которые распределят между 22 регионами, где ведется возделывание озимых.
В Краснодаре доля свободных качественных складских площадей за третий квартал 2026 года сократилась с 7 до 4%. Аналогичное снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге и Новосибирске, где вакансия уменьшилась до 2 и 4% соответственно. На ключевых региональных рынках России объем доступных складов за квартал сократился на 45%, до 484 тыс. кв. м.
Севастополь получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Ситуация с энергоснабжением города остается тяжелой, специалисты работают над ее стабилизацией в круглосуточном режиме. В первую очередь электричеством обеспечивают объекты критической инфраструктуры.
Верховный суд России не нашел оснований для отмены решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в размере 50 млн руб.
В Краснодарском крае парк подключаемых гибридов превысил количество зарегистрированных электромобилей. На середину 2026 года в регионе насчитывалось 7,4 тыс. гибридов и 5,4 тыс. электрокаров.
Жители Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года направили в Банк России более 11 тыс. жалоб — почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего обращения касались работы банков и микрофинансовых организаций (МФО). При этом число претензий к кредитным организациям немного сократилось, а к МФО — выросло более чем на 60%.