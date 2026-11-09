Главные новости за 9 ноября. Сочи
Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности трех бывших руководителей ЗАО «Сафи» и взыскал с них солидарно 3,57 млрд руб. в пользу компании. Согласно сообщению конкурсного управляющего ЗАО «Сафи» Малика Байрамбекова, ответственность понесут Василий Игнатов, Валерий Чабанов и Андрей Чабанов.
В Сочи суд взыскал в доход государства более 10,7 млн руб. с бывшего сотрудника Центрального отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю. Фигурантка не смогла подтвердить законность получения этих средств.
Туристический поток в Сочинский национальный парк за январь—сентябрь 2026 года превысил 4,5 млн человек. За тот же период 2025 года парк посетили 4,3 млн человек — рост почти на 5%.
В Сочи спасатели эвакуировали 33-летнюю альпинистку, получившую травмы после падения со скалы на хребте Ачишхо. Операция на участке «Волчьи Зубы» на высоте около 1,9 тыс. м продолжалась десять часов.
В Сочи досрочно начали отопительный сезон на всей территории побережья. Такое решение принято после многочисленных обращений жителей на фоне резкого похолодания.