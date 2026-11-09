Студенты Новопавловского техникума выступили против его ликвидации
Студенты Новопавловского многопрофильного техникума просят министра образования Ставропольского края Марию Смагину и губернатора Владимира Владимирова отменить присоединение учреждения к Георгиевскому техникуму механизации, автоматизации и управления. Авторы обращения, опубликованного в муниципальных Telegram-каналах, опасаются, что потеря самостоятельности приведет к сокращениям и закрытию учебной площадки.
Краевой минобр подтвердил планы реорганизации: Новопавловский техникум должен войти в состав Георгиевского в качестве филиала. Ведомство заявило, что студенты продолжат обучение в прежнем здании, учебные планы сохранят, преподавателей сокращать не планируют. Сроки завершения процедуры в доступных заявлениях министерство не назвало.
Власти объясняют объединение необходимостью сосредоточить ресурсы. Георгиевский техникум участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», получил грант, создает мастерские и лаборатории, закупает оборудование. При этом ведомство не уточнило, сколько средств направит на новопавловскую площадку и какую экономию рассчитывает получить после присоединения.
Новопавловский техникум работает с 1977 года. Противники объединения опасаются потери преподавателей и учебной базы, а также возможного переноса занятий в Георгиевск. Подтверждений этим планам в доступных заявлениях властей нет: минобр обещает сохранить обучение на месте.
Авторы обращения утверждают, что учреждение не испытывает нехватки кадров, оборудования и поступающих.