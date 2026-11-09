Студенты Новопавловского техникума выступили против его ликвидации

Новопавловский техникум работает с 1977 года. Противники объединения опасаются потери преподавателей и учебной базы, а также возможного переноса занятий в Георгиевск. Подтверждений этим планам в доступных заявлениях властей нет: минобр обещает сохранить обучение на месте.